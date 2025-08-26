Механизмы 20 уличных часов заменят в Санкт-Петербурге в 2025 году

В текущем году в Санкт-Петербурге запланирована замена механизмов 20 уличных часов. Работы завершатся в ближайшее время. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказали представители комитета по благоустройству города.

«По состоянию на 21 августа выполнена замена часовых механизмов по 14 адресам. Еще по шести адресам работы планируется завершить до 10 сентября», — сообщили в ведомстве.

Например, в августе новые механизмы установили на Коммунистической и Шпалерной улицах, на Большом проспекте Петроградской стороны и на Советской улице в Кронштадте. Всего под управлением города находится 214 уличных часов.

«За период с 2018 по 2024 год включительно произведена замена часовых механизмов в 120 часах», — добавили в комитете.