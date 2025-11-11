«Мегамаркет»: во время осенних распродаж россиянам стоит покупать одежду

Исследование маркетплейса «Мегамаркет» показало, что во время осенних распродаж россиянам стоит присмотреться к одежде и обуви. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Согласно данным аналитиков, в текущем был установлен рекорд по снижению цен в этих категориях: если в 2023 году скидки составляли 70%, то в 2025-м — уже 84%.

Такие значительные снижения цен происходят в основном благодаря политике продавцов, а не дополнительным маркетинговым акциям. Это дает возможность покупателям сэкономить во время распродаж.