«Мегамаркет»: цены на зимние шины выросли из-за неурожая натурального каучука

Эксперты маркетплейса «Мегамаркет» провели анализ затрат на подготовку автомобиля к зимнему сезону в 2025 году. Согласно их данным, цены на зимние шины значительно выросли. С результатами исследования ознакомился сайт RT .

«Рост цен на зимние шины связан с неурожаем натурального каучука и ограничениями в производстве синтетики. Но даже в этих условиях можно подобрать оптимальный вариант: сравнивайте сегменты и выбирайте шины, которые подходят именно вам», — рассказал категориальный менеджер направления авто- и мототоваров Дмитрий Васильев.

Средняя стоимость комплекта отечественных шин составляет 21,2 тысячи рублей, европейских, японских или американских — 59,5 тысячи рублей, китайских — 29,1 тысячи рублей. Аналитики также выяснили, что средняя стоимость базового комплекта популярных товаров для подготовки автомобиля к зиме составляет около 8,4 тысячи рублей.

Как отметил специалист, самый эффективный способ подготовить автомобиль к зиме — это совместить сезонную «переобувку» с полным техническим обслуживанием машины.