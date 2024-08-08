«Мегамаркет»: россияне стали чаще покупать маленькие чемоданы и вместительные шоперы
Аналитики сервиса «Мегамаркет» выяснили, какие аксессуары россияне стали покупать чаще. Результаты исследования опубликовала «Газета.ru».
Так, из-за любви путешествовать налегке повысился спрос на маленькие чемоданы. Существенно увеличилась популярность и вместительных шоперов, добавил сайт KP.RU.
Кроме того, россияне теперь чаще приобретают спортивные сумки. Эти изделия обычно раскупают перед наступлением холодов, когда многие пытаются укрепить здоровье в фитнес-центрах.
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