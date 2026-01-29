«Мегамаркет»: россияне стали активнее приобретать товары для зимних видов спорта

В связи с морозами и снегопадами россияне стали больше интересоваться товарами для зимних видов спорта. Об этом сообщила «Москва24» со ссылкой на данные «Мегамаркета».

По информации аналитиков, в ноябре и декабре 2025 года продажи зимних товаров были относительно стабильными. Однако в январе 2026 года спрос увеличился в шесть раз, а на инвентарь для детских развлечений — тюбинги, коньки и санки — в три раза.

Наибольший интерес у покупателей вызвала горнолыжная и сноубордическая одежда: спрос на нее вырос в 20 раз. Продажи креплений для беговых лыж увеличились более чем в 18 раз.