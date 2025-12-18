«Мегамаркет»: наборы LEGO возглавили рейтинг новогодних подарков для детей

Конструкторы LEGO стали самым популярным подарком для детей на Новый год. В ноябре и декабре на них пришлось 85% всего объема продаж в категории игрушек. Об этом сообщила « Москва 24 » со ссылкой на исследование «Мегамаркета».

По данным аналитиков, наибольший интерес у покупателей вызвали тематические наборы по мотивам известных франшиз, таких как «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Сумерки», «Властелин колец» и «Один дома». Популярны были и конструкторы-автомобили, подходящие для детей разных возрастов.

В 93% случаев конструктор был не единственным в корзине пользователей. Обычно его приобретают вместе с другими детскими товарами.