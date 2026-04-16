«Мегамаркет» и Rambler&Co: треть опрошенных россиян совершали покупки по советам блогеров

Совместное исследование «Мегамаркета» и медиахолдинга Rambler&Co показало, что 31% россиян хотя бы раз приобретали товары по рекомендации блогеров. Об этом сообщила «Москва 24» .

Такой контент нередко служит дополнительным источником информации при выборе продукции. По данным аналитиков, 14% участников исследования неоднократно покупали товары по советам блогеров, а 17% делали это один-два раза. При этом 53% опрошенных считают, что такие рекомендации не являются ключевым фактором при выборе товаров.

По словам 40% респондентов, на их решение о покупке влияют подробные обзоры, 24% — личный опыт блогера, 11% — обзоры со сравнением товаров. Короткие видео и распаковки практически не оказывают влияния на выбор.