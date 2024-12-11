Медведев рассекретил свой ритуал бодрости по утрам и после долгих перелетов
Дмитрий Медведев заявил, что после долгого перелета его бодрит зеленый чай
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что помогает ему взбодриться утром или после долгих перелетов. Политик поделился этим на встрече с журналистами в Пекине, сообщил ТАСС.
«Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зеленого чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы», — ответил Медведев на вопрос о любимых китайских блюдах, местах или ритуалах.
Зампред СБ прибыл в Пекин с двухдневным визитом 10 декабря. Ожидается, что он проведет ряд встреч с высшим руководством Китая.
Это уже не первый визит Медведева в Китай. В частности, политик посещал страну в декабре 2022 года. Тогда они с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждали стратегическое партнерство Москвы и Пекина.