Медведев рассекретил свой ритуал бодрости по утрам и после долгих перелетов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что помогает ему взбодриться утром или после долгих перелетов. Политик поделился этим на встрече с журналистами в Пекине, сообщил ТАСС .

«Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зеленого чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы», — ответил Медведев на вопрос о любимых китайских блюдах, местах или ритуалах.

Зампред СБ прибыл в Пекин с двухдневным визитом 10 декабря. Ожидается, что он проведет ряд встреч с высшим руководством Китая.

Это уже не первый визит Медведева в Китай. В частности, политик посещал страну в декабре 2022 года. Тогда они с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждали стратегическое партнерство Москвы и Пекина.