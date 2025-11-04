Медведев назвал единство россиян залогом будущей победы

В поздравлении с Днем народного единства зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что в единстве россиян — залог будущей победы. Видеообращение он опубликовал в Telegram-канале .

«В единстве всех людей, населяющих нашу огромную страну, наша сила, в этом залог нашей будущей победы», — сказал Медведев.

Ранее выстрел из пушки дал старт началу праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства в Чите.

До этого космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства. На борту международной космической станции сейчас находятся Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов. Они пожелали соотечественникам мира, благополучия и крепкого здоровья.