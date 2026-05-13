Медсестра Лукина назвала грубость самым ярким признаком профессиональной деформации

Старшая медсестра — ключевой сотрудник, отвечающий за порядок в отделении и обучение молодых специалистов. Piter.TV взял интервью у старшей медицинской сестры поликлинического отделения больницы Ольги Лукиной.

Лукина окончила медучилище в 1998 году и за 20 лет успела поработать в нескольких медучреждениях. Она рассказала о своих переживаниях в роли управленца.

«Первое время я очень волновалась, когда нужно было руководить медсестрами, которые в два раза старше меня», — отметила специалист.

Лукина считает, что самый яркий признак профессиональной деформации — грубость. Она поощряет новые знания и периодически отпускает медсестер на очные конференции и конкурсы.