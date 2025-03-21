Медицинский клоун Лукина: перед общением с пациентом важен диалог с врачом

Лерика Лукина — медицинский клоун, работающий с пациентами разных возрастов. Она рассказала сайту « Страсти » об особенностях своей профессии.

Медицинские клоуны приходят на помощь врачам различных медучреждений. Перед началом взаимодействия с пациентом аниматоры обязательно консультируются с персоналом. Это помогает понять, к кому можно заходить, а к кому не стоит.

«Мы знаем особенности отделений, но не углубляемся в диагнозы», — пояснила Лукина.

По ее словам, медицинские клоуны полагаются на свою интуицию, поскольку невозможно заранее подготовиться ко всем ситуациям. Специалисты обращают внимание на то, чем увлекается человек, чтобы подстроиться под него и подружиться.