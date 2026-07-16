Медицинский эксперт Матюхин предупредил об опасности инфекций от тараканов на постельном белье

Тараканы могут переносить опасные инфекции из канализации в спальню, предупредил медицинский эксперт Андрей Матюхин в разговоре с РИАМО .

По словам специалиста, тараканы обитают не только на кухне, но и могут прятаться в складках старых матрасов. Они являются механическими переносчиками и могут переносить на лапках и в кишечнике патогенную микрофлору, такую как дизентерия, сальмонеллез и яйца гельминтов, добавил ОТР.

При контакте насекомого с постельным бельем или кожей человека патогенная микрофлора остается на поверхности и может попасть на слизистые оболочки, нанося вред здоровью.