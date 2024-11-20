Медицинских блогеров начнут маркировать. Так россиян оградят от шарлатанов

Ввести специальную маркировку материалов медицинских блогеров предложили в Госдуме. Публично дающих советы в социальных сетях специалистов внесут в специальный реестр. Это позволит пользователям понимать, что они получают консультацию о профессионала, а не врача-самозванца. О реализации этой инициативы ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«В ряде европейских стран те врачи, которые дают советы или ведут блог на YouTube, получают отметку, что они действительно врачи .Они предъявляют документы, лицензии, и после проверки появляется соответствующий значок. Это дополнительная гарантия доверия», — заявил Куринный.

Он подчеркнул, что пока идея находится на стадии разработки и никаких проектов или нормативных актов не существует. Депутаты взяли за основу опыт зарубежных стран, где ведущие блоги медицинские специалисты получают специальную отметку своих материалов.

Депутат отметил, что это самый простой путь, вместо формирования реестров, которые только усложнят ведение социальных сетей и блогов медикам. При этом эта норма остановит распространение антинаучных сведений и фейков, которые несут реальную опасность жизни и здоровью россиян.

Подделать такую метку будет не так просто. В рамках начавшейся в России регистрации блогеров, у которых более 10 тысяч подписчиков, механизм проверки предоставленных сведений уже отработан.

«Специальный значок, который поставит „ВКонтакте“ или „Одноклассники“, станет свидетельством того, что автор имеет профильное медицинское образование и опыт», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Депутат отметил, что сейчас советы медицинского характера в социальных сетях раздают люди, вообще не имеющие отношения к сфере здравоохранения, но так как они популярны, то люди к ним прислушиваются, рискуя собственным здоровьем. В перспективе таких шарлатанов можно привлекать к ответственность за фейки, если их действия причинили вред.