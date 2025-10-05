Мединский рассказал о новой редакции учебника по истории

Помощник президента России и один из авторов единой линейки учебников истории Владимир Мединский сообщил, что готовится обновленная версия учебника «Всеобщая история» для 6-го класса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

По его словам, новая редакция станет понятнее и интереснее для школьников. Мединский отметил, что работа над учебником ведется с учетом пожеланий учителей, методистов и родителей — из него убирают лишние цифры и факты, требующие заучивания. Он подчеркнул, что лучший учебник для ребенка — это его учитель, и поздравил педагогов с профессиональным праздником, который отмечают 5 октября.

Ранее Владимир Путин назвал своего школьного учителя литературы талантливым и увлеченным. Глава России отметил, что оценки за чтение стихов в школе для него не были важны.