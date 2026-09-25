Медики Петроградского района Петербурга вышли на спортивные состязания

Сотрудники девяти учреждений здравоохранения Петроградского района Санкт-Петербурга поучаствовали в спортивном турнире, приуроченном ко Всемирному дню сердца. Об этом написал сайт Petrograd .

В Центре спорта собрались порядка 70 медработников, среди которых были врачи, медсестры, фельдшеры и представители руководства учреждений. Еще приблизительно 50 человек пришли на трибуны в качестве группы поддержки.

По словам главы районной администрации Дмитрия Ваньчкова, такие состязания напоминают о важности здорового образа жизни и помогают укрепить взаимоотношения в коллективах. Награды участникам вручил чемпион мира и Европы по волейболу Станислав Каравацкий.