Медик Жемчугов отметил, что безопасно извлечь клеща можно, смазав его керосином или жидкостью для снятия лака

По словам эксперта, клещи активизируются, когда температура на улице достигает +10 градусов. Они могут поджидать жертву в парках и скверах, где проводится санобработка, поскольку у них есть инфракрасный датчик, реагирующий на теплокровных существ.

Если клещ обнаружен на теле, его нужно аккуратно извлечь, стараясь не раздавить пальцами, чтобы избежать впрыска слюны с вирусами под кожу. Есть простой способ: можно смазать клеща керосином или жидкостью для снятия лака, и тогда клещ сам вылезет. После извлечения паразита следует отнести его в лабораторию, например, в НИИ вирусологии или Институт Гамалеи, чтобы определить, какие вирусы присутствуют в клеще и нужно ли лечение, добавил эксперт.