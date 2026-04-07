Медик Жемчугов отметил, что безопасно извлечь клеща можно, смазав его керосином или жидкостью для снятия лака
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал ИА НСН, как правильно поступить, если после прогулки обнаружен клещ.
По словам эксперта, клещи активизируются, когда температура на улице достигает +10 градусов. Они могут поджидать жертву в парках и скверах, где проводится санобработка, поскольку у них есть инфракрасный датчик, реагирующий на теплокровных существ.
Если клещ обнаружен на теле, его нужно аккуратно извлечь, стараясь не раздавить пальцами, чтобы избежать впрыска слюны с вирусами под кожу. Есть простой способ: можно смазать клеща керосином или жидкостью для снятия лака, и тогда клещ сам вылезет. После извлечения паразита следует отнести его в лабораторию, например, в НИИ вирусологии или Институт Гамалеи, чтобы определить, какие вирусы присутствуют в клеще и нужно ли лечение, добавил эксперт.