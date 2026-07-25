Медик Жекайте назвала повышенный уровень витамина D залогом здорового долголетия

Для сохранения здоровья костей достаточно поддерживать уровень витамина D выше 30 нанограмм на миллилитр, однако для профилактики сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний требуются более высокие показатели. Об этом в беседе с 360.ru заявила ведущий научный сотрудник отдела наследственных и метаболических заболеваний ГБУЗ МО «НИКИ детства», кандидат медицинских наук Елена Жекайте.

Специалист разграничила два подхода к оценке уровня витамина D в крови в зависимости от целей пациента. Если речь идет только о профилактике остеопороза, достаточно минимальной нормы, однако для достижения внекостных эффектов показатели должны быть значительно выше.

«Общепринятые рекомендации — это больше 30 нанограмм на миллилитр. Но, как правило, это когда мы говорим о костном эффекте, когда мы профилактируем развитие остеопороза. Если мы хотим добиться внекостных эффектов, то есть профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, неврологических заболеваний, увеличение продолжительности жизни, то наш целевой уровень — 50–70 нанограмм на миллилитр», — объяснила Жекайте.

Таким образом, отметила эксперт, пациентам, которые нацелены на долгосрочную защиту сердца и мозга, следует стремиться к показателю, вдвое превышающему общепринятую минимальную норму. При этом окончательные рекомендации по дозировкам должен давать лечащий врач после сдачи анализов.