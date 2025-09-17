Медик из Пензы Синяшина разъяснила необходимый объем профосмотров для детей до школы

Главный внештатный специалист по профилактической медицине минздрава Пензенской области Елена Синяшина подчеркнула значимость профилактики детских болезней, указывая на ее влияние на снижение риска заболеваний и укрепление иммунитета. Об этом написала «Пенза-пресс» .

По словам медика, «профилактика способствует улучшению общего самочувствия, повышению жизненного тонуса и улучшению качества жизни, что особенно важно в условиях современного мира, где дети сталкиваются с множеством стрессовых факторов».

Синяшина рекомендует обращать внимание на лицензирование и качество медицинских услуг при выборе учреждения для ребенка. Начиная с рождения, каждый ребенок имеет право на бесплатную медицинскую помощь и защиту от инфекций.

Согласно обновленному перечню, малышам проводят первый профосмотр в период новорожденности, включая неонатальный и аудиологический скрининг. Далее, в зависимости от возраста, проводятся осмотры у различных специалистов и необходимые диагностические исследования.

Данные профосмотров вносятся в медицинскую документацию ребенка, позволяя педиатру комплексно оценить его здоровье и дать рекомендации по здоровому образу жизни.