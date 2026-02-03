Medical Xpress: воспоминания о травмах детства могут меняться в зависимости от отношений с родителями

Воспоминания молодых людей о пережитых в детстве травмах могут меняться в зависимости от качества их отношений с родителями. Об этом говорят результаты исследования Университета штата Мичиган, опубликованные в журнале Medical Xpress. С итогами научной работы ознакомились «Известия» .

Около тысячи молодых людей в возрасте 18 лет приняли участие в исследовании. В течение двух месяцев их трижды опрашивали о воспоминаниях из детства. Участники рассказывали о пережитых травмах и отношениях с родителями, друзьями и романтическими партнерами.

Команда ученых под руководством преподавателя кафедры психологии Университета штата Мичиган Уильяма Чопика обнаружила, что воспоминания о травмах детства содержат как стабильную, так и динамичную информацию. Когда участники сообщали о большей поддержке и меньшем напряжении в отношениях с родителями, они говорили о меньшем количестве травм детства.

«Люди, как правило, последовательно вспоминают свое прошлое, но небольшие изменения в этих воспоминаниях имеют значение. Это не означает, что люди ненадежны, это означает, что память делает то, что она делает: интегрирует прошлый опыт с настоящим смыслом», — подчеркнул Чопик.

Ученые выразили надежду, что осознание двойственной природы воспоминаний поможет лучше интерпретировать травмы детства в исследованиях и клинических практиках. По их мнению, детские травмы стоит оценивать несколько раз, чтобы понять, как воспоминания людей могут формироваться под влиянием текущего психического состояния.