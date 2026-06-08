Medical Xpress: нейроотличные люди начали использовать «дофаминовое меню» для борьбы с потерей концентрации

Журнал Medical Xpress сообщил, что нейроотличные люди начали использовать «дофаминовое меню» для борьбы с потерей концентрации и прокрастинацией. Этот метод, приобретший популярность в 2020 году, был предложен блогером и защитницей прав людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности Джессикой Маккейб.

«Дофаминовое меню» представляет собой список персональных активностей, способствующих регулярным небольшим всплескам мотивации в течение дня. Люди с СДВГ или аутизмом часто испытывают трудности с регуляцией дофамина — нейромедиатора, отвечающего за мотивацию и способность удерживать внимание. Исследования показывают, что у лиц с СДВГ базовый уровень этого вещества в мозге ниже, что заставляет их постоянно искать дополнительную стимуляцию, написали «Известия».

Дофамин вырабатывается в различных областях мозга и выделяется надпочечниками, почками и желудочно-кишечным трактом. Всплеск дофамина происходит в ответ на определенные действия, такие как еда, трата денег или использование социальных сетей, что заставляет мозг повторять этот опыт.

Структура «дофаминового меню» предполагает разделение активностей на категории по аналогии с ресторанным списком блюд: — «Закуски» — быстрые дела, например, полив цветов или приготовление кофе. — «Основные блюда» — активности, требующие больше времени, такие как прогулка или настольные игры. — «Гарниры» — действия, которые помогают сделать неприятные задачи привлекательнее, например, прослушивание музыки во время уборки. — «Десерты» — активности, которые рекомендуется использовать умеренно, например, просмотр ленты новостей в телефоне.

Специалисты подчеркивают, что «дофаминовое меню» не является списком дел и не должно создавать дополнительного давления.