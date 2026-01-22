Medical Xpress: голод может стать причиной раздражительности и изменения в настроении

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Ливерпуля, показало, что чувство голода может вызывать раздражительность и изменения в настроении. В исследовании участвовали 90 здоровых взрослых, у которых в течение месяца отслеживали уровень глюкозы в крови с помощью глюкометров. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Medical Xpress.

Специалисты выяснили, что голод влияет на настроение и поведение человека, особенно в напряженных ситуациях. Однако ухудшение настроения происходит только в том случае, если человек осознает свое состояние. Те, кто лучше чувствует изменения уровня энергии в организме, испытывают меньше перепадов настроения. Это связано с интероцепцией — восприятием внутренних сигналов организма.

Результаты исследования показали, что нехватка энергии в организме может привести к импульсивному поведению, например, к покупке нездоровой пищи. Поддержание регулярного питания помогает снизить уровень стресса и улучшить физическое и психическое здоровье.