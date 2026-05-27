Медиатор Хрулев призвал не брать новый кредит при долговой нагрузке более 50% от дохода

Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев в беседе с RT подчеркнул, что при долговой нагрузке свыше 50% от подтвержденного дохода оформление кредита нецелесообразно. С 1 июля 2026 года безопасный порог по упрощенному доходу фактически опустится ближе к 30%.

Специалист предупредил о том, что «серые поступления и фриланс без чеков самозанятого уже не учитываются». Также он посоветовал не оформлять заем на свое имя для другого человека, так как согласно ст. 322 и 363 ГК России созаемщик и поручитель отвечают солидарно с должником.

Хрулев рекомендует сравнивать банки по полной стоимости кредита, указанной в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы. Эта стоимость не должна превышать среднерыночное значение по своей категории более чем на одну треть. Он отметил, что разрыв между рекламной ставкой и реальной часто создает страховка, привязанная к ставке, премия за которую за весь срок может перекрыть выгоду от пониженного процента.