Медиатор Хрулев напомнил о праве купить товар по ценнику с полки

Покупатели имеют право приобрести товар по указанной на витрине стоимости, если на кассе пробивают другую сумму. Об этом сайту «Абзац» сообщил вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев.

По его словам, закон «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ обязывают продавца своевременно называть достоверную цену и рассчитывать покупателя по объявленной стоимости. Перед спором эксперт посоветовал убедиться, что ценник соответствует выбранной вещи, и сфотографировать его, отметил KP.RU.

Если на кассе отказываются пробить товар по цене витрины, можно позвать старшего кассира или администратора. При уже оплаченной покупке следует сохранить чек и потребовать возврата разницы. В случае отказа магазина покупатель вправе передать письменную претензию в двух экземплярах с копиями чека и фото, а также пожаловаться в Роспотребнадзор.