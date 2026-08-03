Медиатехнолог Аблец отметила, что школьная программа должна быть обновлена с учетом развития технологий

Медиатехнолог Юлия Аблец рассказала, что отношение школьников к учебе определяет, как ИИ повлияет на их развитие. По ее мнению, важно, чтобы семья и педагоги подходили к вопросу ответственно, написали «Известия» .

Аблец отметила, что некоторые дети используют нейросети для получения готовых ответов, а другие — чтобы глубже разобраться в теме. Она подчеркнула: если учитель формально относится к образовательному процессу, школьники также могут воспринимать учебу как механическое выполнение заданий.

Кроме того, эксперт обеспокоена влиянием цифровой среды на социализацию детей. Она считает, что важно показывать детям преимущества живого общения и объяснять, что взаимодействие только через мессенджеры может приводить к ошибкам в восприятии людей и ситуаций.

По мнению Аблец, школьная программа должна быть обновлена с учетом развития технологий. Цифровая грамотность и навыки работы с большими объемами информации должны стать частью образования наряду с другими базовыми дисциплинами. При этом не менее важными остаются коммуникативные навыки, умение работать в команде и решать конфликты.

Эксперт считает, что государство, школа и семья должны совместно вырабатывать правила взаимодействия детей с цифровыми технологиями. Среди полезных практик Аблец назвала совместное создание историй с помощью ИИ, обучение правильной постановке запросов и использование нейросетей для объяснения материала, а не получения готовых ответов.

«Главных правил цифровой гигиены в семье на самом деле три: говорить, говорить и еще раз говорить со своим ребенком», — заключила эксперт.