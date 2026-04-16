Медиаменеджер Фролова назвала качество воздуха основой продуктивного дня

В рамках совместного проекта ТИОН и Daily Moscow под названием «Мы все дышим одним воздухом» стартовала серия материалов о влиянии воздуха на повседневную жизнь.

Мнение высказала медиаменеджер, продюсер специальных проектов на федеральном телеканале и телеведущая НТВ Светлана Фролова.

«Свежий утренний воздух для меня крайне важен», — отметила она.

По словам Фроловой, она привыкла начинать день с открытым окном. Для нее чистота и свежесть воздуха — не просто вопрос комфорта, а залог бодрости и эффективности. Медиаменеджер объяснила, что действительно чувствует разницу в состоянии после возвращения из пригорода в город.