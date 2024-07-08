Медиахолдинг МАЕР поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности

Россиян необычным способом поздравили с Днем семьи, любви и верности. Медиахолдинг МАЕР разместил на медиафасадах портреты известных семей, живших в России в XVIII–XIX веках.

В рамках акции показали картины из золотой коллекции Государственного Исторического музея. Среди запечатленных — семья Шаховских-Голынских, князь Голицын, графиня Апраксина и другие. Коллекцию музея дополнили фотографиями из семейных альбомов.

«В том или иной виде каждый портрет отражает определенную историю нашей страны и семьи, потому что истории семей России неразрывна от истории нашего государства», — отметил гендиректор Исторического музея Алексей Левыкин.

Фото: Пресс-служба "Медиахолдинг МАЕР"
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Фото: Пресс-служба "Медиахолдинг МАЕР"
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Фото: Пресс-служба "Медиахолдинг МАЕР"
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«Наш медиахолдинг придумал такую акцию в День семьи, чтобы подчеркнуть наши семейные ценности, нашу многодетность, нашу радость от того, что мы все вместе объединены одним культурным кодом», — рассказал гендиректор медиахолдинга Константин Майор.

Цифровые открытки увидели около 12 миллионов человек, а всего за неделю холдинг ожидает более 326 миллионов просмотров.

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