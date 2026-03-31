Медиаэксперт Аблец заявила, что смена профессионального пути в 30 или 40 лет становится нормой на российском рынке труда

На рынке труда деление сотрудников по возрастным группам теряет свою актуальность, так как оно не отражает реальной ситуации. Об этом «Известиям» сообщила медиаэксперт, основатель «Мастерской новых медиа» и заместитель директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Эксперт подчеркнула, что подход, основанный на различии между «молодыми» и «взрослыми» специалистами, дает более полную картину. Молодые специалисты чаще склонны к риску и нуждаются в наставничестве, тогда как более опытные сотрудники действуют осознаннее и самостоятельнее.

Аблец также отметила, что внутренняя культура компании играет важную роль. В разных сферах — от производственных корпораций до креативных агентств — она может существенно отличаться, но ключевым фактором всегда остается прозрачность правил взаимодействия.

Кроме того, эксперт подчеркнула важность универсальных навыков, необходимых для профессионального развития. Среди них — умение работать с технологиями и данными, эмпатия, системность, готовность к обучению, а также способность эффективно коммуницировать и презентовать результаты.

«Современный рынок труда становится более гибким, а традиционная смена профессионального пути в 30 или 40 лет больше никого не удивляет», — заключила Аблец.

Она отметила, что парадигма «одна карьера на всю жизнь» все больше теряет актуальность и сменяется несколькими параллельными, что дает и большую устойчивость, и больше возможностей для развития.