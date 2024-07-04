Mediacom.Expert: 50% опрошенных россиян заявили, что предпочитают слушать рок-музыку
PR-агентство Mediacom.Expert провело опрос и выяснило, какие музыкальные жанры предпочитают россияне. Участниками исследования стали 1650 человек, сообщила Lenta.ru.
Большинство респондентов (67%) признались, что преимущественно слушают поп. Еще 50% рассказали о любви к року, 43% — к классической музыке.
В качестве фаворитов среди отечественных исполнителей россияне назвали «Кино», «Руки Вверх!», «Короля и шута», «Арию» и «Любэ». В топ иностранных коллективов попали ABBA, The Beatles, Scorpions, Queen.