Медиаблогер Стабецкая призвала женщин ставить на первое место рождение детей, а не карьеру

Медиаблогер и многодетная мать Дарья Стабецкая выразила мнение о роли женщины в обществе в эфире радио Sputnik. Она считает, что женщины могут построить карьеру в любом возрасте, но сейчас приоритет следует отдавать деторождению.
По словам Стабецкой, «карьеру можно успееть построить всегда, даже в 40–45 лет. А вот родить здорового ребенка и выносить его без последствий для своего организма, к сожалению, в 40 лет уже не получится».
Медиаблогер добавила, что на плечах женщин лежит огромная ответственность — они должны поднимать страну.
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