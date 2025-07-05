Медиаблогер Стабецкая призвала женщин ставить на первое место рождение детей, а не карьеру

Медиаблогер и многодетная мать Дарья Стабецкая выразила мнение о роли женщины в обществе в эфире радио Sputnik . Она считает, что женщины могут построить карьеру в любом возрасте, но сейчас приоритет следует отдавать деторождению.

По словам Стабецкой, «карьеру можно успееть построить всегда, даже в 40–45 лет. А вот родить здорового ребенка и выносить его без последствий для своего организма, к сожалению, в 40 лет уже не получится».

Медиаблогер добавила, что на плечах женщин лежит огромная ответственность — они должны поднимать страну.