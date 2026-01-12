МЧС: сушка одежды на обогревателе может привести к пожару

Экс-сотрудник ГУ МЧС России по Московской области Виталий Бойко рассказал «Вечерней Москве» , что сушка одежды на обогревателе может быть опасной и привести к пожару. Это актуально как для влажной, так и для сухой ткани.

«Не нужно сушить одежду на электрообогревателях. Если вещь мокрая, то вода с нее может попасть на терморегулятор или розетку и спровоцировать короткое замыкание. Если же вещь уже высохла, то она может перегреться и воспламениться», — подчеркнул спасатель.

Также бывший сотрудник МЧС посоветовал держать обогреватели подальше от легковоспламеняющихся предметов, таких как занавески. Кроме того, опасность может представлять тепловая пушка, которую часто используют вместо обогревателя. Так, в ноябре 2024 года москвичка получила ожог из-за такого устройства, отказалась от лечения и скончалась менее чем через месяц, добавил Бойко.