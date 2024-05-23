МЧС РФ: водоемы с запретом на купание могут быть крайне опасны из-за непроверенного дна

Родители обязаны следить за детьми во время купания в водоемах. Рекомендованное время — 10-15 минут. Об этом рассказал государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по Москве Александр Кажуров в беседе с ИА НСН .

Он также напомнил, что температура воды должна составлять не менее 18 градусов. Однако ни при каких условиях не стоит плавать в запрещенных местах.

Такие зоны в реках или озерах крайне опасны из-за непроверенного дна и подводного течения. Кроме того, есть риск столкнуться с холодными ключами, пояснил эксперт.