МЧС РФ: в отопительный сезон необходимо чистить дымоход печи раз в два месяца
Зачастую неправильное использование печей приводит к пожарам в жилых домах и банях. Представители МЧС РФ рассказали об основных правилах эксплуатации устройства, сообщил «ФедералПресс».
По данным ведомства, перед наступлением холодов необходимо проверить работу печей. Если нашлась неисправность, стоит организовать ремонт. При отсутствии подобных проблем нужно очистить дымоходы от сажи. Частота такой процедуры в отопительный сезон — раз в два месяца.
«Печь обязательно должна быть белой: это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи, которые могут привести к пожару», — отметили специалисты.
Спасатели также добавили, что безопасные устройства имеют вертикальные трубы без уступов и металлические ножки не менее 10 сантиметров в высоту.