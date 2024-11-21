МЧС РФ: в отопительный сезон необходимо чистить дымоход печи раз в два месяца

Зачастую неправильное использование печей приводит к пожарам в жилых домах и банях. Представители МЧС РФ рассказали об основных правилах эксплуатации устройства, сообщил « ФедералПресс ».

По данным ведомства, перед наступлением холодов необходимо проверить работу печей. Если нашлась неисправность, стоит организовать ремонт. При отсутствии подобных проблем нужно очистить дымоходы от сажи. Частота такой процедуры в отопительный сезон — раз в два месяца.

«Печь обязательно должна быть белой: это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи, которые могут привести к пожару», — отметили специалисты.

Спасатели также добавили, что безопасные устройства имеют вертикальные трубы без уступов и металлические ножки не менее 10 сантиметров в высоту.