МЧС РФ сообщило о масштабных учениях по ликвидации ЧС в Арктике

Масштабные учения МЧС России, направленные на отработку мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, начались в Арктике. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как рассказали в ведомстве, на встречу прибыли специалисты из более чем 20 стран мира. В программу, помимо прочего, включены действия при столкновении железнодорожных составов и падении автобуса под лед.
Учения продлятся три дня, в течение которых спасатели планируют решить 93 исследовательские задачи. За это время будут смоделированы аварийные ситуации в 10 регионах страны. К мероприятиям привлекли 460 единиц техники.
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