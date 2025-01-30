МЧС РФ сообщило о масштабных учениях по ликвидации ЧС в Арктике

Масштабные учения МЧС России, направленные на отработку мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, начались в Арктике. Об этом сообщили « Государственные новости » со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как рассказали в ведомстве, на встречу прибыли специалисты из более чем 20 стран мира. В программу, помимо прочего, включены действия при столкновении железнодорожных составов и падении автобуса под лед.

Учения продлятся три дня, в течение которых спасатели планируют решить 93 исследовательские задачи. За это время будут смоделированы аварийные ситуации в 10 регионах страны. К мероприятиям привлекли 460 единиц техники.