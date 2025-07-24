МЧС РФ объявило экстренное предупреждение из-за грозовых дождей в Свердловской области

Жителям Свердловской области посоветовали проявлять осторожность 24 июля — прогнозируются интенсивные дожди и грозы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМЧС РФ по региону.

Представители ведомства распространили информацию об объявленном экстренном предупреждении в связи с непогодой. Спасатели рекомендовали отказаться от использования электроприборов во время грозы, а также закрывать окна и двери.

Кроме того, специалисты призвали избегать нахождения на открытой местности и около высоких объектов в период неблагоприятных погодных условий, добавил RT.