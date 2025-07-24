МЧС РФ объявило экстренное предупреждение из-за грозовых дождей в Свердловской области

Жителям Свердловской области посоветовали проявлять осторожность 24 июля — прогнозируются интенсивные дожди и грозы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМЧС РФ по региону.
Представители ведомства распространили информацию об объявленном экстренном предупреждении в связи с непогодой. Спасатели рекомендовали отказаться от использования электроприборов во время грозы, а также закрывать окна и двери.
Кроме того, специалисты призвали избегать нахождения на открытой местности и около высоких объектов в период неблагоприятных погодных условий, добавил RT.
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