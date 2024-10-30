МЧС РФ: мокрый снег и дождь принесет ноябрь в Нижегородскую область

Жителей Нижегородской области ожидает резкое изменение погоды. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации ведомства, 31 октября и 1 ноября область накроют дожди, переходящие в мокрый снег. Столбики термометров опустятся до -4 градусов. Автомобилистов и пешеходов предупредили об ухудшении видимости, а также о появлении гололедицы.

В конце недели придут снегопады, из-за которых установится временный снежный покров. В субботу, 2 ноября, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Днем местами похолодает до -4 градусов, ночью — до -6 градусов.