МЧС предупредило волгоградцев о ливнях с градом и грозах

Волгоградцев предупредили о быстрых изменениях погоды, ожидаемых в регионе с полудня 18 июля. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

По информации ведомства, на территории региона ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер скоростью до 28 метров в секунду.

Погода 19 июля вновь продемонстрирует непостоянство: кратковременные дожди с грозами, шквалистый ветер до 20 метров в секунду и пик жары до +39 градусов.

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