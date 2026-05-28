МЧС предупредило о желтом уровне погодной опасности в Пензенской области

В Пензенской области объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях: до конца мая в регионе сохранится желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

По прогнозам синоптиков, с 29 по 31 мая дневная температура воздуха не будет превышать +17…+19 градусов. В этот период ожидаются дожди, которые порой будут сопровождаться грозами.

Кроме того, в ближайшие дни сохранится сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду, однако к концу весны он ослабнет. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне +2…+8 градусов.