МЧС предупредило курганцев о резком ухудшении погоды

В Курганской области в ближайшее время ожидается резкое ухудшение погоды, которое сохранится в регионе до 2 ноября. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона.

В частности, жителей Курганской области предупредили о снегопаде и дожде. Ситуацию усугубит сильный вечер с порывами до 19 метров в секунду.

Кроме того, возможен голодед. Водителей попросили соблюдать на дороге повышенную осторожность.