МЧС предупредило курганцев о резком ухудшении погоды
В Курганской области в ближайшее время ожидается резкое ухудшение погоды, которое сохранится в регионе до 2 ноября. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона.
В частности, жителей Курганской области предупредили о снегопаде и дожде. Ситуацию усугубит сильный вечер с порывами до 19 метров в секунду.
Кроме того, возможен голодед. Водителей попросили соблюдать на дороге повышенную осторожность.
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