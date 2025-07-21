МЧС объявило штормовое предупреждение на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе ожидают порывистый ветер, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на понедельник, 21 июля. По информации ведомства, в некоторых районах порывы ветра будут достигать 29 метров в секунду. В определенных частях региона возможен дождь, добавил RT.

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