МЧС: камуфляжная одежда затрудняет обнаружение заблудившегося в лесу человека

Грибники снова отправляются в лес, радуются богатым урожаям и делятся секретами удачного сбора. Вместе с тем увеличивается число тех, кто теряется в лесной чаще. Ежегодно около 50 жителей Тульской области обращаются за помощью к спасателям. Об этом рассказала начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Елена Богатырева в беседе с «ТСН24» .

Эксперт подчеркнула важность изучения карты района и погодных условий. Она напомнила, что камуфляж затрудняет обнаружение заблудившегося, а удобная яркая одежда и закрытая обувь защитят от насекомых и ранений.

Спасатель посоветовала брать в лес воду, еду, нож, фонарик, спички, медикаменты и полностью заряженный телефон. Номер службы спасения 112 доступен даже вне зоны покрытия сетей, напомнили в ведомстве.

Заблудившись, главное – сохранить спокойствие. Нужно остановиться, оценить обстановку, попробовать услышать голоса или шум машин. Если рядом течет ручей, следуйте вниз по течению – оно выведет к цивилизации. Вечером нельзя продолжать движение, лучше остаться на месте и развести огонь, привлекая внимание спасателей, подчеркнула Богатырева.