МЧС: аномальное тепло до +3 градусов ожидается в Свердловской области

Жителей Свердловской области предупредили об аномально теплой погоде в первых числах февраля. Об этом сайту Ura.ru рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным специалистов, 1 и 2 февраля воздух прогреется до +3 градусов. Такая температура повышает вероятность схода снежных масс с кровли и падения сосулек, отмечает RT.

Спасатели посоветовали местным жителям заняться очисткой снега с крыш своих домов. Также они призвали людей быть осторожными рядом со зданиями со скатной кровлей и соблюдать правила безопасности при выполнении хозяйственных работ.