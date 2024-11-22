Мажилис Казахстана одобрил договор о создании Международной организации русского языка

Договор о создании Международной организации русского языка был одобрен Мажилисом, то есть нижней палатой парламента, Казахстана. Об этом сообщили «Государственные новости».
Документ подписали 13 ноября в Бишкеке, где его также ратифицировали представители России, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Договор предполагает, что страны-участницы СНГбудут укреплять дружбу и сотрудничество между друг другом.
Отмечается, что после того, как документ одобрил Мажилис, он вступил в Казахстане в законную силу.
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