Мажилис Казахстана одобрил договор о создании Международной организации русского языка

Договор о создании Международной организации русского языка был одобрен Мажилисом, то есть нижней палатой парламента, Казахстана. Об этом сообщили «Государственные новости» .

Документ подписали 13 ноября в Бишкеке, где его также ратифицировали представители России, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Договор предполагает, что страны-участницы СНГбудут укреплять дружбу и сотрудничество между друг другом.

Отмечается, что после того, как документ одобрил Мажилис, он вступил в Казахстане в законную силу.