Матвиенко спрогнозировала стратегический прорыв России

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия укрепится в ряду мировых лидеров прогресса

Фото: РИА «Новости»

Россия в будущем совершит стратегический прорыв и окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического, экономического и социального прогресса. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она отметила, что страну ждет новый виток развития, задачи и цели которого президент Владимир Путин озвучил на Петербургском международном экономическом форуме. Он определил их в Указе о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, подчеркнула Матвиенко.

По ее мнению, россиянам показали четкий образ будущего, отвечающий как высоким стандартам качества жизни, так и российским ценностям.

«Если вдуматься, нам предстоит совершить стратегический прорыв», — указала Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что реализация масштабной президентской программы уже началась: к ней приступили недавно сформированное правительство, региональные власти и бизнес.

«Уже видно, что эта работа требует принятия новых правовых нормативных актов. Наша палата начала их подготовку», — заключила она.

Ранее Матвиенко сообщила, что западные политики формируют «нехорошие тренды», когда говорят об угрозе со стороны России. По ее словам, страна воспользуется ядерным оружием только в самом крайнем случае — при риске своего полного уничтожения.

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