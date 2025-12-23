Матвиенко охарактеризовала цены в российских ветклиниках фразой Too much
Владельцам домашних животных зачастую приходится платить запредельные суммы за их госпитализацию. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на недавнем пленарном заседании. Внимание на ее высказывание обратили «Ведомости».
Матвиенко допустила, что высокие цены связаны с практически полным отсутствием конкуренции в этой сфере: ветклиник на всех не хватает.
«Знаете ли вы, сколько стоит один день в клинике полежать собаке? 90 000 [рублей]. Другая клиника — 70 000, это уже похуже. Говорят: „Не хотите — забирайте собаку“», — заявила она.
Спикер Совфеда привела в пример ситуацию своих знакомых, которые отдали за два дня пребывания собаки под присмотром врачей 180 000 рублей. Сумму Матвиенко назвала недоступной для людей. У хозяев, не способных заплатить такие деньги, подчеркнула она, животное просто пропадет.
«Жалко собак, и невозможно такое отношение. <...> Так нельзя. Too much (слишком). Запредельные расценки», — сказала парламентарий, поручив комитетам по сельскому хозяйству и социальной политике проанализировать наличие ветеринарных клиник.
Отчет Матвиенко должны предоставить до конца февраля 2026 года, в нем укажут количество таких учреждений и причины, по которым услуги в них стоят так дорого.