Матушка Евфросиния рассказала, что Старая Ладога обладает необыкновенной силой

Священнослужительница поделилась первыми впечатлениями от прибытия в Старую Ладогу.

«Это место обладает необыкновенной притягательной силой. Например, читая дневник с воспоминаниями матушки Ангелины, я для себя отмечала, что некоторые ее впечатления и переживания созвучны моим», — рассказала матушка Евфросиния.

По ее словам, к этому месту действительно прикипаешь сердцем, ведь в монастыре веками не прекращались молитвы. Силу священной службы, освятившей землю, может ощутить каждый, добавила настоятельница.