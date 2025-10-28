Матушка Евфросиния рассказала, что Старая Ладога обладает необыкновенной силой
Настоятельница Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря матушка Евфросиния стала героем нового выпуска проекта «Продолжаем разговор». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Священнослужительница поделилась первыми впечатлениями от прибытия в Старую Ладогу.
«Это место обладает необыкновенной притягательной силой. Например, читая дневник с воспоминаниями матушки Ангелины, я для себя отмечала, что некоторые ее впечатления и переживания созвучны моим», — рассказала матушка Евфросиния.
По ее словам, к этому месту действительно прикипаешь сердцем, ведь в монастыре веками не прекращались молитвы. Силу священной службы, освятившей землю, может ощутить каждый, добавила настоятельница.