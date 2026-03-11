Матросы, проходящие срочную службу на «Северной верфи», получают шанс построить карьеру в кораблестроении

«Северная верфь» — важное место для развития Военно-морского флота России. Здесь новобранцы не только изучают азы военной службы, но и приобщаются к строительству современных кораблей. На заводе можно увидеть непривычную картину: матросы в форме работают бок о бок с гражданскими специалистами. Новобранцы научно-производственной роты осваивают новые профессии, которые пригодятся им в дальнейшей карьере, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Один из новобранцев, Захар Лагунин, с энтузиазмом зачищает металлические заготовки, которые затем будут установлены в двигательный отсек боевого корабля. Захар окончил кораблестроительный колледж и отслужил срочную службу, что стало для него трамплином для роста.

«Курс молодого бойца мы прошли летом, приняли присягу и сразу вышли на завод — теперь работаем 5/2. После срочной службы планирую поступать на высшее образование в "корабелку" и параллельно работать здесь — двигаться по карьерной лестнице. Гордость есть — такие флоты строим, такие корабли!» — поделился военнослужащий.

Новобранцы живут в казарме, маршируют строем, несут вахту и проходят боевую подготовку. Все это они делают после рабочей смены, которая длится стандартные восемь часов.

Сотрудничество между предприятиями и Военно-морским флотом приносит взаимную выгоду. Заводы получают квалифицированных специалистов, а военнослужащие сохраняют трудовой стаж. Алексей Тихов, например, пришел в научную роту специалистом второго разряда, а ушел на дембель столяром третьего разряда. Лучшие матросы за год службы могут аттестоваться на четвертый разряд, что существенно повысит их будущую зарплату.

По статистике, каждый второй сварщик, токарь и фрезеровщик после завершения срочной службы остаются на заводе уже официально. Это говорит о привлекательности предложения для молодых специалистов.