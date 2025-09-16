Матери редактора URA.RU Аллаярова посоветовали сменить адвоката для сына

Криминальный обозреватель издания Е1 посоветовал матери редактора URA.RU Дениса Аллаярова, который находится в СИЗО уже четвертый месяц, обратиться к другому адвокату. Об этом пишет Ura.ru .

Наталья Аллаярова рассказала об этом в интервью порталу 66.RU, нарушив долгое молчание. Журналист впервые вышел с ней на связь, когда Дениса задержали 5 июня, предложив помощь и попросив держать его в курсе новостей. Второе общение с журналистом у Натальи состоялось в конце августа, когда он сообщил ей, что у него есть информация о Денисе.

Напомним, Аллаярова отправили в СИЗО 6 июня по обвинению в даче взятки бывшему главе угро отдела полиции №10 Екатеринбурга.