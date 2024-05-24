Мать космонавта Сергея Крикалева умерла в возрасте 93 лет
Мать российского космонавта Сергея Крикалева Надежда умерла в возрасте 93 лет. У пожилой женщины остановилось сердце, ранее она перенесла сердечный приступ.
Как написало СМИ, смерть наступила рано утром в доме в Клинском городском округе Подмосковья.
Надежда Крикалева жила в блокадном Ленинграде. Всю жизнь она работала учителем математики, а также была завучем одной из ленинградских школ.
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