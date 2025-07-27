Мастер Топорков посоветовал не превышать допустимый вес белья, чтобы продлить срок службы стиральной машины

Руководитель сервисного центра «Домовой» Павел Топорков в разговоре с Тульской Службой Новостей поделился рекомендациями по продлению срока службы стиральных машин.
Как отметил эксперт, для того чтобы стиральная машина служила долго, необходимо соблюдать правила эксплуатации. Мастер посоветовал внимательно читать инструкцию и следовать всем указаниям производителя. Также важно правильно загружать белье в барабан и не превышать допустимый вес.
Кроме того, специалист рекомендовал регулярно проводить профилактические чистки и использовать качественные средства для стирки. Это поможет избежать поломок и продлить срок службы стиральной машины.
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