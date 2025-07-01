Мастер по ремонту Мельник назвал недолговечные аккумуляторы одним из недостатков новых моделей iPhone

Мастер по ремонту смартфонов Святослав Мельник в разговоре с сайтом Ferra.ru рассказал, на что чаще всего жалуются владельцы iPhone и какая модель оказалась самой крепкой.

По словам специалиста, помимо механических повреждений, у смартфонов часто возникают программные неполадки, особенно среди моделей, начиная с iPhone 13. Чаще всего такие проблемы не требуют обращения в сервисный центр. К примеру, в случае потухшего экрана может помочь экстренная перезагрузка: необходимо поочередно нажимать кнопки регулировки громкости и удерживать боковую кнопку на протяжении 20–30 секунд.

Среди новых конструктивных решений выделяется так называемый «бутерброд» — двухъярусная плата, которая оказалась одной из самых проблемных деталей. При падении устройства плата может сместиться, что приведет к отключению звука, потере связи Wi-Fi или Bluetooth и даже к полной неработоспособности аппарата.

Также среди недостатков современных моделей выделяются аккумуляторы, срок службы которых зачастую не превышает двух лет. Для сравнения, в более старых моделях замена батареи обычно производилась не ранее чем через три года. Быстрый износ аккумулятора не всегда сопровождается перегревом, однако может происходить при частой видеосъемке или при попадании влаги.

Тем не менее у новых iPhone есть и надежные компоненты. Например, система Face ID функционирует стабильно, если избегать ударов и контактов с водой. Кроме того, динамики и разъемы работают исправно при условии регулярной чистки.

Для снижения риска поломок эксперт советует использовать защитные чехлы, не заниматься самостоятельным вскрытием устройства и регулярно очищать разъемы. Также важно следить за объемом свободной памяти, необходимо иметь минимум 20 ГБ свободных, чтобы предотвратить сбои в работе системы, подчеркнул Мельник.